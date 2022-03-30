Пьяный житель Сургута зарезал соседа из-за ревности

Пьяная ссора между двумя сургутянами закончилась поножовщиной. По информации следователей, ночью 27 марта подозреваемый распивал алкоголь с соседом и своей возлюбленной. Мужчины поссорились на почве ревности, злоумышленник схватил нож и 11 раз ударил оппонента. Потерпевший скончался от полученных травм, а подозреваемый скрылся.

Позже горожанин сам явился с повинной. Его задержали, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.