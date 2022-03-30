В Сургуте продолжается снос незаконно установленных объектов

В поселке Снежный снесли незаконно установленную шиномонтажную мастерскую. В ходе рейда представители мэрии Сургута узнали, что объект размещен на муниципальной земле без необходимых документов. Кроме того, вблизи здания периодически складировался строительный мусор.

«В результате проведенных профилактических мероприятий, направленных на освобождение самовольно занятого земельного участка, собственником объекта 28 марта проведен демонтаж и вывоз нестационарного сооружения, а также выполнена уборка территории от строительного мусора», – прокомментировали в администрации Сургута.