Житель Сургута обокрал салон сотовой связи на 270 тысяч

Молодой сургутянин взломал дверь салона сотовой связи и украл оттуда 16 телефонов различных марок на сумму более 270 тысяч. Вором оказался безработный местный житель 2001 года рождения, который ранее уже привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, дважды привлекался к административной ответственности за 2022 год. Злоумышленник дал признательные показания.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», – рассказали в УМВД Сургута.