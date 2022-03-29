Первое выступление якустких артистов вызвало у сургутян аншлаг

На первом выступлении артистов Государственного театра оперы и балета республики Саха (Якутия) был аншлаг – сургутяне скупили практически все билеты в большой зал Сургутской филармонии, чтобы увидеть отрывки из балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и других.

Гастроли открыла заместитель мэра города Анна Томазова: «Зритель восхищен красотой, изяществом и талантом артистов Якутского театра оперы и балета. Впервые за пандемийное время мы увидели аншлаг в зале Сургутской филармонии».

На открытии также присутствовал директор и художественный руководитель Сергей Юнганс: «Мы подарили сургутянам сольные, дуэтные и массовые балетные номера с яркими костюмами и декорациями, разнообразным световым оформлением. Сургут аплодировал стоя после нашего шоу. Якутия может по праву гордиться нашими артистами, да и не только республика, а вся Россия».

Гастроли театра в Сургуте продлятся три дня и завершатся 30 марта премьерой балета «Дягилев. Сезоны».