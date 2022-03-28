Лжебанкиры украли у пожилой сургутянки больше 400 тысяч

Пенсионерку из Сургута аферисты развели на 440 тысяч рублей по старой схеме: злоумышленники представились банкирами и напугали женщину некими мошенническими действиями, которые совершаются на ее счетах. Для спасения своих сбережений горожанке предложили перевести все деньги на «сохранные счета».

Сургутянка совершила 45 транзакций по переводу. После того, как деньги попали в лапы преступников, лжебанкиры перестали выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», – сообщили в УМВД Сургута.