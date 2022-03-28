Приемная кампания в первые классы сургутских школ пройдет с 1 апреля по 30 июня

Прием заявлений родителей и законных представителей о зачислении детей в первые классы в школы Сургута начнется 1 апреля в 8:00, сообщила глава департамента образования Ирина Замятина. Ожидается, что в этом году за парты сядут более 6 500 детей.

«Заявление в первые классы в период с 1 апреля по 30 июня 2022 года подается за детей, проживающих на территории, за которой закреплено муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, или обладающих правом первоочередного приема в школу, – рассказала глава ведомства. – Граждане без регистрации смогут подать заявление с 6 июня по 5 сентября. Нужно набраться терпения, в любом случае каждому ребенку будет обеспечено конституционное право на получение образования».

Первоочередное право зачисления в школы касается детей, чьи родители работают в полиции, правоохранительных органах, УФНС и военной структуре. Кроме того, преимущество можно получить при наличии братьев и сестер, обучающихся в конкретном учреждении.

Перечень образовательных учреждений, закрепленных за микрорайонами города опубликован на официальном портале администрации города, а также на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений. Отметим, что за гимназиями, лицеями и школами с углубленным изучением отдельных предметов зафиксированы все территории Сургута.

Напоминаем, что минимальный пакет документов, которые необходимы для зачисления первоклассника включает: паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждавший проживание (пребывание) ребенка на закрепленной территории. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в учреждении или в электронной форме, а также по почте.

Если на момент 1 сентября ребенку еще не исполнилось шесть лет и шесть месяцев, или он, наоборот, достиг восьмилетнего возраста, родителям необходимо обратиться в департамент образования и получить специальное разрешение.