Сроки строительства моста через Обь сдвинулись

Второй автомобильный мост чрез Обь в районе Сургута будет, но позже: сроки строительства объекта пришлось сдвинуть на год, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на правительство региона.

Так, теперь новый срок окончания строительства — 2026 год: к этому времени планируется возвести мост протяженностью 1,76 км. Длина всего же объекта, учитывая мостовые переходы, будет составлять 45 километров. Изначально предполагалось, что мост завершат к 2025 году и на работы выделят 63,2 миллиарда рублей — однако теперь, по словам губернатора Натальи Комаровой, стоимость вырастет.