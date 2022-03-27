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​Второй мост через Обь построят на год позже

Сроки строительства моста через Обь сдвинулись

​Второй мост через Обь построят на год позже
Фото: admhmao.ru

Второй автомобильный мост чрез Обь в районе Сургута будет, но позже: сроки строительства объекта пришлось сдвинуть на год, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на правительство региона.

Так, теперь новый срок окончания строительства — 2026 год: к этому времени планируется возвести мост протяженностью 1,76 км. Длина всего же объекта, учитывая мостовые переходы, будет составлять 45 километров. Изначально предполагалось, что мост завершат к 2025 году и на работы выделят 63,2 миллиарда рублей — однако теперь, по словам губернатора Натальи Комаровой, стоимость вырастет.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 219, комментариев: 0

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