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Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году

60 процентов иностранных граждан прибыли в Сургут с целью заработать

Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году
Фото: администрация Сургута

За 2021 год на миграционных учет в Сургуте были первично поставлены около 15 тысяч иностранных граждан. При этом 60 процентов из них прибыли с целью осуществления трудовой деятельности, рассказала главный специалист отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной безопасности администрации города Елена Афанасенко.

«В Сургуте около 300 организаций различных форм собственности используют рабочую силу иностранных граждан. Доля трудовых мигрантов, занятых в экономике Сургута, составляет порядка 3,5 процентов», – подчеркнула специалист отдела. Она также отметила, что перед администрацией стоят такие задачи, как адаптация иностранных граждан, а также профилактика недопущения конфликтов на межнациональной почве.

В основном трудовые мигранты работают в сфере строительства, жилищно-коммунального и лесопаркового хозяйств, а также занимаются благоустройством города. «Люди знают, что у нас своевременная зарплата, хорошие условия проживания. Сейчас мы закончили ремонт бесплатного общежития. На стадии завершения ремонта рабочей столовой. Все условия созданы, чтобы граждане комфортно и качественно трудились», – сообщил председатель таджикского национально-культурного центра «Вахдат» Аминов Файзуло. Руководитель организации добавил, что иностранные граждане часто обращаются к ним, чтобы найти работу в Сургуте, но, к сожалению, не всех получается принять из-за отсутствия вакансий.

Однако в скором времени строительная компания «Домостроительный комбинат-1» планирует нанимать новых работников, в том числе и среди трудовых мигрантов, чтобы ввести вторую и третью смены. «В основном у нас задействованы граждане из Республики Таджикистан. На сегодняшний день их численность составляет порядка 90 процентов. В целом, по опыту взаимоотношений с ними, могу сказать, что работники хорошие, трудолюбивые, – рассказал главный инженер АО «ДСК» Олег Калиниченко. – Пока мы работаем в одну смену и объем выпуска продукции – порядка 3,5 метров железобетона сборного. Задача от руководства – 10 метров. Поэтому мы будем открывать и вторую, и третью смены. Для этого необходимо набрать еще до 200 человек».

Напоминаем, ранее в Ханты-Мансийске трудовым мигрантам разрешили уходить с работы в мечеть на молитву.


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