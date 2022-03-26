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Сургутян просят проголосовать за объекты благоустройства: это позволит привлечь окружные деньги

Голосование по инициативному бюджетированию проектов Сургута пройдет до 29 марта

Сургутян просят проголосовать за объекты благоустройства: это позволит привлечь окружные деньги
Фото: pixabay.com

Сургутян призывают поучаствовать в голосовании по инициативному бюджетированию. Всего от муниципалитетов ХМАО участвуют 120 проектов из 129 предложенных, причем 5 из них – из Сургута.

Город представил следующие объекты: спортивная площадка «Черный Мыс», детская и подростковая площадка «Черный Мыс», спортивный комплекс в 5 микрорайоне, веревочный комплекс в поселке Снежный, освещение трехкилометровой лыжной трассы в Лесопарке Железнодорожников. Последний на данный момент лидирует, всего свой голос успели отдать более 15 тысяч местных жителей. Цена каждого из представленных концептов составляет порядка 5 миллионов.

«Голосование продлится до 29 марта, 31 числа конкурсная комиссия будет проводить оценку проектов. Участие в опросе позволит привлечь до 70% окружных средств от стоимости объекта. Освободившиеся деньги направят на другие цели для развития города. Сургутяне могут проголосовать за эти проекты на сайте «Инициативное бюджетирование Югры», – рассказала начальник отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов Анна Ватагина.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 146, комментариев: 0

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