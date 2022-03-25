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Аферист притворился подругой сургутянки и выманил у нее 80 тысяч рублей

Мошенник от имени подруги сургутянки выпрашивал деньги якобы на лечение матери

Аферист притворился подругой сургутянки и выманил у нее 80 тысяч рублей
pexels.com

В полицию Сургута обратилась 43-летняя женщина, которая пострадала от мошенника в сети и лишилась около 80 тысяч рублей. Злоумышленник осуществлял с ней переписку от имени подруги и убедил в том, что собирает деньги на лечение матери, пострадавшей в ДТП.

«Жительница города, будучи уверенной в достоверности полученной информации, осуществила перевод денежных средств двумя транзакциями на счет, указанный лже-подругой. В результате мошеннических действий горожанка потеряла около 80 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 105, комментариев: 0

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