Представители УМВД Сургута отчитались о работе в 2021 году перед депутатами

Депутаты Сургута в ходе заседания комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку выслушали отчет о деятельности полиции за 2021 год. Так, можно проследить ряд положительных тенденций: уменьшилось количество погибших от рук злоумышленников, снизились показатели по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в общественных местах, сократились имущественные и уличные правонарушения.

Несмотря на то, что иностранные граждане стали реже переступать закон, в полиции считают, что миграционные потоки – одна из причин, влияющих на криминогенность в городе.

«Основными доминирующими факторами, влияющими на состояние динамики развития преступности, остается рост населения, миграционные потоки, криминальная активность некоторых групп населения. В целом, ситуация в городе остается контролируемой, фактов дестабилизации в общественно-политических и социально-экономических сферах не допущено», – сообщил начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту Александр Глущенко.

Тем не менее, силовики продолжают работу с системой «Безопасный город», которая позволяет следить за ситуацией на дорогах и улицах муниципалитета. На сегодняшний день в городе расположено 400 камер наблюдения, которые в том числе помогают раскрывать преступления в кратчайшие сроки. Однако народные избранники усомнились в эффективности данного метода поиска нарушителей правопорядка.

«Насколько я знаю, у вас появились проблемы с созданием базы данных преступников. Я считаю, что это ненормально. Были потрачены бюджетные деньги на камеры. Я понимаю, что этот вопрос обсуждали еще при вашем предшественнике, но я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание», – подчеркнул депутат Виктор Рябчиков.

Начальник УМВД Сургута ответил, что база имеется, однако есть загвоздка в настройке системы «Безопасный город». Впрочем, силовики готовы урегулировать этот момент вместе с представителями думы.

«Александр Петрович, в первую очередь хотел бы выразить вам благодарность за предоставленный отчет. Надеемся, что УМВД будет работать четко и слаженно под вашим руководством», – резюмировал председатель комитета Михаил Бехтин.