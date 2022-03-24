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«Переходим на новый уровень сотрудничества»: МТС научит студентов Югры разрабатывать устройства интернета вещей

МТС и СурГУ заключили соглашение для совместного внедрения цифровых инноваций

«Переходим на новый уровень сотрудничества»: МТС научит студентов Югры разрабатывать устройства интернета вещей

Ведущий телеком-провайдер и Сургутский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве в разработке устройств интернета вещей для топливно-энергетического комплекса Югры. Благодаря этому, студенты вуза научатся разрабатывать собственные прототипы IoT-датчиков.

«С СурГУ нас связывают давние партнерские отношения, совместное внедрение цифровых решений и инноваций. Это один из стратегически важных вузов, который закрывает кадровые потребности не только региональных, но и федеральных компаний высокообразованными IT-специалистами и разработчиками. Сегодня они как никогда востребованы и в дальнейшем спрос на них будет только расти, – подчеркнул директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов. – Я рад, что мы переходим на новый уровень сотрудничества, когда студенты смогут освоить важный навык – разработать собственные прототипы IoT-датчиков. Всё необходимое для IТ-стартапов уже «зашито» в комплект Development Kit. Уверен, юные «кулибины» оценят интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроль работы устройств».

МТС передала университету специальный комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей NB-IoT Development Kit и последующего применения в топливной промышленности. Новая технология позволит автоматизировать и упростить передачу данных – информация будет поступать напрямую в энергоресурсное предприятие.

«Основной повесткой соглашения является развитие взаимоотношений в научно-практическом поле и подготовка будущих кадров для нефтяной промышленности, а также сферы телеком и IT, которая, собственно, обслуживает и автоматизирует процессы на предприятиях нефтегазовой отрасли», – рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Артём Ладьянов.

Не менее важно и то, что МТС предложил СурГУ расширенную программу стажировок для успешных студентов ИТ-специальностей. Обучающиеся этого направления смогут без отрыва от учебного процесса получить опыт работы с крупными градообразующими предприятиями.

«Получить доступ к сети NB-IoT с помощью оборудования МТС – хорошая возможность для студентов, аспирантов и научных сотрудников университета тестировать и внедрять умные устройства в действии. Мы понимаем, что в ближайшие три-пять лет они станут основным драйвером развития интернета вещей в России и уже сейчас востребованы в сферах промышленности, транспорте, безопасности и многих других. Думаю, что совместное сотрудничество с МТС, многолетняя экспертиза компании позволит нам дать мощнейший толчок развитию «умных», технологичных устройств в Югре», – отметил ректор СурГУ профессор, доктор педагогических наук Сергей Косенок.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 180, комментариев: 0

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