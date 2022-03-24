Сегодня состоится приемка системы освещения транспортной развязки на Аэрофлотской улице

Транспортная развязка на Аэрофлотской улице засветится раньше срока: уже сегодня в 18.30 чиновники администрации проведут приемку системы освещения объекта. Напомним, что по договору, заключенному между подрядчиком и администрацией города летом прошлого года, объект должен был быть сдан 30 сентября.

Серьезно ускорить темпы помогло несколько факторов, отмечают представители подрядчика — компании «Среда Комфорта». «Во-первых, очень активно на наше предложение украсить город отреагировали спонсоры. Признаюсь, мы изначально хотели воплотить в жизнь проект в течение полугода, но понимали, что привлечение спонсорских средств дело непростое, поэтому подстраховались условной отсрочкой до октября. Во-вторых, к нам присоединился независимый эксперт в области архитектурно-художественной и функциональной подсветки Рустем Юсупов, он стал хорошим консультантом на всех этапах реализации проекта. Мы доверились профессионалу, который больше 15 лет работает в данном направлении», — комментирует генеральный директор компании Андрей Матыцин.

Напомним, что проект не потребовал бюджетных вложений: «Среда Комфорта» разработала проектную документацию самостоятельно, а для реализации привлекла частные источники финансирования, о чем руководитель компании рассказывал в одной из онлайн-конференций на siapress.ru.

«Изначальная стоимость работ оценивалась в 21,5 млн рублей, но за счет оптимизации эту цифру сократили до 19,5 млн рублей, — комментируют в пресс-службе предприятия. — Более того, благодаря тому, что объект был сдан ранее предполагаемого срока, санкционные ограничения и нестабильная ситуация на международном валютном рынке не коснулись компании».

В дальнейшем предполагается продолжить установку систем освещения от развязки до аэропорта.