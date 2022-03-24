В 2021 году 16 жителей Сургута покусали белки

В 2021 году 862 сургутянина оказались укушены животными, в том числе 283 ребенка в возрасте до 14 лет. Причем больше половины случаев произошли из-за агрессивных бездомных собак. От домашних четвероногих пострадал 231 человек.

Повреждения от бродячих кошек — у 51 горожанина, от домашних — у 63. Также в статистику за 2021 год попали 16 беличьих укусов и 1 лисий. 71% сургутян получили вакцину против бешенства.

«Случаев бешенства за весь минувший год и первый квартал текущего в Сургуте и Сургутском районе не зарегистрировано. Тем не менее, специалисты настойчиво напоминают о потенциальной опасности, источником которой может стать любое дикое или бродячее животное. Поэтому от контактов с ними лучше отказаться. Это касается не только собак, но и, например, белок в парке. Заражением чреваты не только сами укусы. Вирус может проникнуть со слюной животного через слизистые оболочки рта, глаз и носа, а также через уже имеющиеся на коже человека повреждения. Поэтому кормить и брать на руки животных категорически не рекомендуется, какими бы спокойными, ласковыми и безобидными они ни казались», – рассказали в депздраве Югры.

С начала 2022 года в травмбольницу Сургута обратились 155 человек, пострадавших от укуса животных. Среди них 44 несовершеннолетних.