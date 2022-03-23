Двое жителей Сургута заплатят крупный штраф за агитацию против спецоперации

Двух сургутян оштрафовали за пикет против спецоперации в Украине.

«Так, 25-летний местный житель, находясь на улице Григория Кукуевицкого, выкрикивал фразы и показывал плакат с политической агитацией. Другой 57-летний гражданин прикрепил тканевый плакат с аналогичным содержанием себе на спину и демонстрировал его окружающим на улице Ивана Захарова», – рассказали в УМВД Сургута.

Нарушителям назначены штрафы в размере 40 и 35 тысячи рублей. Напомним, что ранее жителя Югорска оштрафовали за аналогичные действия.