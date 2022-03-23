СГЭС сообщил о временном отключении света в дачных кооперативах из-за работ

23 марта будут производиться отключения электроэнергии в четырех дачных кооперативах Сургута. Отключения связаны с проведением работ по повышению надёжности электроснабжения в СОТ «Прибрежный» - заменой трансформаторной подстанции КТПН-400 кВА на КТПН-630 кВА.

Так, 23.03 с 09.00 до 16.00 электроэнергия будет отсутствовать в следующих дачных кооперативах: СОТ «Прибрежный», СТ-43 «Полимер», ПСОК-45 «Заречный», СПК СТ «Энергостроитель».

Администрация ООО «СГЭС» приносит свои извинения за временные неудобства.Всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).