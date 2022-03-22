В Югре избрали председателя Ассоциации «Совета муниципальных образований Югры»

Мэр Сургута Андрей Филатов стал председателем Ассоциации «Совета муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель губернатора региона Алексей Шипилов.

«Этот институт служит организации взаимодействия муниципалитетов округа, представления и защиты их общих интересов на законодательном и исполнительном уровнях власти региона. На ближайшее время главная задача Ассоциации – реализация положений внесенного в Государственную Думу Российской Федерации нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», разработанный в развитие положений поправок Конституции и направлен на совершенствование организации местного самоуправления. Уверен, что Андрей Сергеевич усилит роль и эффективность работы этого инструмента командной работы», – прокомментировал Шипилов.