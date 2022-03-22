Аукцион по продаже Агентства воздушных сообщений в Сургуте признан несостоявшимся

Власти Сургута не смогли продать Агентство воздушных сообщений. Об этом в ходе заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Виталий Шаров.

«Аукцион по продаже стопроцентного пакета акций АО «Агентство воздушных сообщений», назначенный на 10 декабря 2021 года признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок», – прокомментировал он.

Напомним, что планы о продаже акций агентства были еще давно, однако электронный аукцион появился только в 2020 году. Стартовая цена акций составляла 317 миллионов рублей.