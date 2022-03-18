Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!
19 марта
ROCK В НЕВЕСОМОСТИ
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.
Невесомость приглашает на большой рок-н-рольный концерт трех мощных групп - «ME:OW» (инструментал), «НАПРОТИВ ВСЕХ» (альтернатива), «RIFF_FM» (рэпкор, Нижневартовск). Слэм, мош, дэсвол и отличная музыка!
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 400 рублей, на входе – 500 рублей. 18+
Арт-клуб галереи «Стерх»
Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.
В новом сезоне Арт-клуба Сургут погрузится в современное искусство. Гости пообщаются с художниками арт-группы «Горынычи» (Санкт-Петербург) – Анной Щёголевой и Денисом Сауниным. О чём говорят их картины, какой путь проходит современный художник, как изменилась его жизнь в 21 веке – все это можно будет узнать на встрече. А на втором часу мероприятия новый музыкальный проект «Провинция. Метафизика» проведет настоящую медитацию.
Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 12+
Выставка «4 души хантыйской женщины»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.
Выставка познакомит с внутренним миром женщин – аборигенов Югры. А полноценный портрет поможет воспроизвести представленный национальный женский костюм.
Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: от 25 до 60 рублей с человека. 6+
20 марта
Игровая экскурсия «МУЗЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ДЕЛО № 2022»
Место проведения: Сургутский художественный музей, 30 лет Победы, 21/2. Музейный центр, 3 этаж. Время: 11:00 и 14:00.
Не упустите последний шанс посетить популярную среди детей игровую экскурсию по выставке Владимира Тугаева «Художника детям». Юным детективам предстоит расследовать запутанное дело о загадочном исчезновении.
Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 120 рублей, для взрослых – 170 рублей. 0+
Концерт Алены Поль и ансамбля Сургутского театра «Привет, весна!»
Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38 (возле лавочек ГМ «Окей». Время: 14:00.
Выходные наполнятся весенним настроением вместе с проникновенным вокалом Алёны Поль. Приходите на концерт и получите заряд позитива на всю неделю!
Вход свободный. 0+
Выставка «Рейс №8, или Ещё подумать…»
Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1.
Выставка «Рейс №8, или Ещё подумать…» арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи» представит современную живопись, актуализирующую разные направления – реализм, метафизика, символизм. Художников Анну Щёголеву и Дениса Саунина объединяет поиск эмоционального контакта со зрителем, психологизм, ясная художественная позиция.
Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 12+