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В Сургуте планируют построить канализационный коллектор и водовод

В 2022 году в Сургуте пройдет строительство двух крупных инженерных объектов

В Сургуте планируют построить канализационный коллектор и водовод
Фото: vk.com/id708839751

В 2022 году в Сургуте планируется строительство двух значимых объектов инфраструктуры – канализационный коллектор по Тюменскому тракту при вводе новой улицы 5 «З» и водовод в районе ГРЭСа. Об этом заявили на заседании штаба по строительству с главой города.

«Строительство водовода в районе ГРЭС ведется в два этапа. Социально значимый для Сургута объект обеспечит пожарным водоснабжением район ГРЭС, поселки Кедровый, Кедровый-2 и Финский. А также предоставит подачу чистой воды, в том числе и в строящийся жилой микрорайон Марьина Гора», – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Канализационный коллектор в районе Тюменского тракта предназначен для сбора и транспортировки бытовых сточных вод в Северном жилом районе. Стоимость объекта – 54 532 000 рублей. Протяженность сети – 685 метров. На сегодняшний день «УКС» подготовил пакет документов, ориентировочный срок заключения контракта на выполнение работы 15 мая 2022 год.

Тем временем водовод в районе ГРЭСа находится на этапе строительства. Стоимость контракта – 220 миллионов рублей, из них 55 – освоены. Протяженность проекта составляет три километра, плюс насосная станция.

«Развитие инфраструктуры в отдельных территориях города является драйвером для дальнейшей застройки этих районов. Строительство водовода ВК-50 в районе кольца ГРЭС – это история из прошлого десятилетия. Этот проект был поводом, в том числе, и для судебных разбирательств. Мы все, и депутатский корпус, и администрация города, и надзорные органы были погружены в этот процесс. Сегодня же мы выходим на созидательный этап строительства этого водовода. И в ближайшее время получим развитие микрорайона «Марьина гора», что позволит строить там жилье для жителей города», – прокомментировал председатель думы Максим Слепов.

Строительство этих двух крупных инженерных объектов финансируется полностью муниципальным бюджетом.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 275, комментариев: 0

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