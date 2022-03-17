19 млн рублей похитила бывшая сотрудница банка Сургута

В Сургуте вынесен обвинительный приговор бывшей сотруднице банка за мошенничество с деньгами клиентов на сумму более 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Установлено, что в 2017-2019 годах злоумышленница от имени клиентов банка похитила деньги с их счетов, закрыв банковские вклады. Деньги она перевела на свои счета. В результате банку был причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании с осужденной суммы ущерба. В ходе следствия она добровольно возместила ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.