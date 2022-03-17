Подрядчики Сургута начали активнее убирать снег к весне

В Сургуте началась активная уборка снега к наступлению весны. С начала зимнего сезона подрядчики вывезли 1 миллион 700 тысяч кубометров осадков – это больше, по сравнению с аналогичным периодом, на 200 тысяч кубических метров. Все сугробы планируют убрать до 15 апреля.

«Ежедневно вывозится около 14 тысяч кубометров снега. Самосвалов задействовано до 64 единиц. Места на полигонах хватит. Вместимость данных полигонов — около 3,5 миллионов кубических метров. Мощностей данных полигонов достаточно», — рассказала начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Напомним, что на эти цели из бюджета выделено 800 миллионов. Сейчас подрядчики, в основном, занимаются очисткой дворов и прибордюрной зоны:

«Если раньше значительная часть техники была задействована на патрульной очистке города — мы сметали с поверхности дороги рыхлый снег, накаты удаляли. Сейчас этих явлений на дорожном полотне нет. Сейчас вся техника брошена на очистку прибордюрной зоны, на внутриквартальные проезды, и на улицы 2 и 3 категории», — прокомментировал заместитель директора СГМУП «Дорремтех» Александр Молодых.