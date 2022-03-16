В Сургуте расселили 19 аварийных домов за этот год

До конца марта в Сургуте планируют расселить 11 домов из аварийного жилфонда. В них проживает всего по одной семье, рассказал начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов Виталий Галиев.

«У нас около 80 домов из общего перечня, где остаются проживать до четырех семей. При этом в 25 домах - по одной семье. И сейчас у нас приоритет в расселении именно таких помещений в целях исключения пожаров и доступа туда лиц неопределенного места жительства. На текущую дату в Сургуте полностью расселено 19 домов», – подчеркнул начальник отдела.

На сегодняшний день в реестр аварийного, ветхого и непригодного жилфонда входит 184 дома. Жители таких домов могут как переехать в новое место в черте города, так и получить компенсацию. Так, в этом году администрация выплатила порядка 27 миллионов рублей 16 семьям.

Напоминаем, что к 2023 году планируется расселить около 23 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели выделили 1 740 000 000 рублей.