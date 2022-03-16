Строительство школы в 39 микрорайоне Сургута завершено

В Сургуте завершили строительство нового корпуса школы №9 в 39 микрорайоне. Общеобразовательная организация рассчитана на 550 мест.

В новом корпусе есть спортивный, хореографический и актовый залы, бассейн, лингафонные кабинеты, кабинет для коррекционной педагогики детей с ОВЗ, помещения для занятий шахматами, медицинский блок, библиотека, столовая.

«В ближайшие дни служба жилстройнадзора проведет выездную проверку объекта и выдаст заключение, после которого будет решаться вопрос о разрешении на ввод здания в эксплуатацию. После подготовки всех необходимых документов застройщик ООО «Инвестстройцентр» рассчитывает передать городу новую школу в следующем месяце», – сообщил глава Сургута Андрей Филатов.