Еще один житель Сургута оштрафован за критику российских войск в соцсетях

Еще один сургутянин поплатится за негативное высказывание в соцсетях на тему деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Мужчина оставил комментарий в одном из популярных городских сообществ, полицейские установили его личность.

«Представленные полицейскими материалы рассмотрены в суде, мужчина привлечен к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», – прокомментировали в УМВД Сургута.

Напомним, что ранее другой местный житель был оштрафован за подобное деяние на 40 тысяч. Также молодого человека из Югорска оштрафовали за пикет против спецоперации в Украине.