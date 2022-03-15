Библиотеки Сургута познакомят с современными детскими авторами на фестивале «Чтение-86»

В библиотеках Сургута с 26 по 27 марта впервые пройдет книжный фестиваль «Чтение-86», посвященный творчеству современных детских авторов. Гости мероприятия смогут пообщаться с современными писателями – Ниной Дашевской, Николаем Пономаревым, Ольгой Громовой и Эдуардом Веркиным.

«В рамках фестиваля предполагается создание единого пространства для разностороннего общения с авторами на тему современной детской литературы, обмена мнениями и опытом, знакомства с книжными новинками. Организатор проекта – МБУК «Централизованная библиотечная система» в сотрудничестве с известным российским издательством «КомпасГид», – рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Кроме того, 27 марта в 11:00 по адресу улица Республики, 78/1 состоится мастер-класс «Как продвигать подростковую книгу?» о том, как современными способами повысить интерес к чтению. В дни Книжного фестиваля городские библиотеки предлагают прийти и на другие мероприятия: творческую мастерскую по созданию фанфиков, громкие чтения, обзоры книг и квесты.

Полная программа будет размещена на сайте Централизованной библиотечной системы, а также на странице «Библиотеки города Сургута» во ВКонтакте.