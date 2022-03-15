Сегодня движение на железной дороге «Сургут-Обский» восстановили

Накануне в Югре на железной дороге «Сургут-Обский» произошел излом рельсов. Сегодня утром движение на перегоне восстановили, а участок отремонтировали, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В 13:30 в связи с изломом рельса на протяжении 75 метров закрыт перегон Сургут-Обский Свердловской железной дороги. В 20:02 после проведения неотложных ремонтных работ перегон открыт для железнодорожных составов, но с ограничением на данном участке пути скорости до 25 км/ч. Сегодня утром в 05:30 движение на перегоне восстановлено. Пассажирские поезда не задерживались», – рассказали в ведомстве.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку произошедшего. В дальнейшем будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.