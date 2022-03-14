Сотрудников СОКБ наградили за смелось при спасении пациентов от пожара

Сотрудникам СОКБ вручили благодарственные письма за смелось, проявленную во время пожара, который произошел 2 марта по вине курящего пациента. Среди награжденных – врачи, ординаторы, медицинские сестры, уборщики помещений, водители, сотрудники скорой медицинской помощи, а также пожарные.

«Я горжусь своим коллективом! Ни один из сотрудников не растерялся в сложной ситуации. И невзирая на опасность выполняли свой профессиональный долг по оказанию помощи оказавшимся в беде людям. Низкий вам поклон! Спасибо за ваш труд!» – выразила благодарность главный врач СОКБ Галина Шестакова.