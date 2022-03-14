В Сургуте более 234,5 тысяч человек вакцинировались от коронавирусной инфекции

В Сургуте прошли вакцинацию 234 500 человек, это практически 99% от запланированных показателей. Об этом рассказал на брифинге главный врач первой поликлиники Максим Слепов.

«Мы уже больше внимания обращаем на количество ревакцинированных. Эта цифра составляет 63 500 человек. Также у нас привито 911 подростков. Большинство из них переносят вакцину без выраженных реакций», – рассказал главврач. Он напомнил, что через шесть месяцев после перенесенного ковида или вакцинации необходимо проводить следующую ревакцинацию. Это важно для того, чтобы избежать роста заболеваемости.

«Можно говорить, что острая фаза эпидемиологического подъема закончилась, и мы переходим в плановый режим. Но инфекция никуда в любом случае не ушла. Поэтому остается обязательное ношение масок в закрытых помещениях», – добавил Слепов.

Напоминаем, сегодня в поликлиниках Сургута наблюдается 600 заболевших коронавирусом, из них около ста – дети.