В Сургуте стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Поликлиники Сургута запаслись всеми необходимыми лекарствами против коронавирусной инфекции, сообщил главный врач первой поликлиники Максим Слепов.

«Поликлиники в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции. При таком уровне заболеваемости этих лекарств достаточно. Мы формировали запас с учетом высокой заболеваемости в феврале. Сейчас были проведены закупки с департаментом здравоохранения. Лекарства предоставляются всем пациентам бесплатно», – добавил главврач. По его словам, нагрузка в медицинских учреждениях стабилизировалась, а большая часть врачей вернулась на участки для плановой работы.

На сегодняшний день в поликлиниках Сургута наблюдается 600 заболевших, из них около ста – дети. В госпитале находится 150 горожан, в их числе – три ребенка.

«В Сургуте вакцинированы 234 500 человек, это практически 99% от плана. Но мы уже больше внимания обращаем на количество ревакцинированных. Эта цифра составляет 63 500 человек. Также у нас привито 911 подростков. Большинство из них переносят вакцину без выраженных реакций», – резюмировал Максим Слепов. Он отметил, что иммунная прослойка, с учетом переболевших, поможет удерживать новую волну заболевания ближайшие шесть месяцев.

Напоминаем, за вчерашний день в Югре зарегистрировали 539 новых случаев коронавирусной инфекции.