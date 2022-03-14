В суде рассмотрят дело двух сургутян, продававших наркотики

В Сургуте будут судить двух местных жителей, которые пытались сбыть на территории города два килограмма наркотиков. Обвиняемые встали на скользкую дорожку еще в августе 2021 года, когда вступили в предварительный сговор. Свой план они начали исполнять в ноябре, когда появился «товар».

Однако довести свой преступный умысел до конца наркосбытчики не смогли, поскольку их незаконная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Югры.