16+
Логотип Сиапресс
USD  111,4823   EUR  122,4522  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Двое сургутян попали с несколькими килограммами наркотиков

В суде рассмотрят дело двух сургутян, продававших наркотики

Двое сургутян попали с несколькими килограммами наркотиков
Фото: pexels.com

В Сургуте будут судить двух местных жителей, которые пытались сбыть на территории города два килограмма наркотиков. Обвиняемые встали на скользкую дорожку еще в августе 2021 года, когда вступили в предварительный сговор. Свой план они начали исполнять в ноябре, когда появился «товар».

Однако довести свой преступный умысел до конца наркосбытчики не смогли, поскольку их незаконная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре Югры.


нравится (0) не нравится (0)
14 марта в 11:11, просмотров: 703, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В эфир «Первого канала» выбежала сотрудница с призывом «не верить пропаганде» 691
  2. ​Почему не закрылись «маки»? 656
  3. В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок 532
  4. ​19 марта в Сургуте пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области 484
  5. Молодой водитель погиб в ДТП в Нижневартовске 484
  6. ​В Югре чиновникам назначили штраф в 10 млн рублей за загрязнение реки 471
  7. На железной дороге «Сургут-Обский» 14 марта сломались рельсы 456
  8. Сладости в России подорожают на 20–30% 449
  9. Российские туристы застряли в Таиланде, Египте и ОАЭ, сообщили в АТОР 436
  10. Свердловчанин жестоко избил югорчанина и бросил его умирать на улице 423
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 4375
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 3567
  3. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 3421
  4. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 3262
  5. Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны 3065
  6. ​Переобулись 2891
  7. В Югре в сетевых магазинах ввели ограничения на продажу продуктов 2747
  8. Потребительские патриоты 2603
  9. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 2578
  10. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 2323
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 16622
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 9204
  3. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7516
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6865
  5. Югорчанина приговорили к 280 часам обязательных работ за кражу туалетной воды 6741
  6. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6555
  7. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 6492
  8. ​Не так уж и единогласно получилось 6400
  9. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6116
  10. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 5965

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика