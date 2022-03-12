Заместитель директора СМДТ Александр Лычкатый получил 3 года условно за взятку

Дело о взяточничестве в СМДТ завершается: заместитель директора Сургутского театра Александр Лычкатый получил три года условно за взятку в размере 50 тысяч рублей, кроме того, ему предстоит уплатить 500 тысяч рублей в виде штрафа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Югре.

Так, следствие установило, что руководитель получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей за составление и подписание в августе 2017 года акта о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения — в документе, по версии следствия, были отражены недостоверные сведения о стоимости использованных во время ремонта материалов.

«Сургутским городским судом, с учетом раскаяния подсудимого, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 500 тысяч рублей, что соответствует десятикратной сумме взятки, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Также осужденному запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе, а также в организациях в сфере культуры и образования».