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​По техническим причинам: сургутяне не могут улететь в Москву

Авиарейс из Сургута в Москву задержали

​По техническим причинам: сургутяне не могут улететь в Москву
Фото: pixabay.com

Техническая неисправность самолета стала причиной задержки авиарейса Сургут-Москва сегодня, сообщает Сургутская транспортная прокуратура. Рейс авиакомпании «ЮТэйр» должен был начаться в семь утра, однако его перенесли на 13.40 местного времени.

Зарегистрировано 126 пассажиров, в том числе 15 детей. «Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении ведомства.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 83, комментариев: 0

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