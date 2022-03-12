Авиарейс из Сургута в Москву задержали

Техническая неисправность самолета стала причиной задержки авиарейса Сургут-Москва сегодня, сообщает Сургутская транспортная прокуратура. Рейс авиакомпании «ЮТэйр» должен был начаться в семь утра, однако его перенесли на 13.40 местного времени.

Зарегистрировано 126 пассажиров, в том числе 15 детей. «Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении ведомства.