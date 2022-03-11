Сургутский представитель крупного ритейла рассказал, как обстоят дела с продуктами

Представители гипермаркетов «Лента», расположенных в Сургуте, прокомментировали ограничения, которые они ввели на покупку некоторых товаров. Эта инициатива была разработана в связи с увеличенным спросом на часть продуктов и появлением спекулянтов:

«Компания вынужденно ввела меры ограничения на ряд товаров – крупы, сахар, мука, детское питание, косметика, рыбные консервы и ряд других позиций, чтобы не создавать искусственного вымывания товаров на полках. В также сети участились случаи, когда приобретается товар сверх необходимого для дальнейшей реализации по завышенным ценам», – прокомментировал директор сети гипермаркетов «Лента» Евгений Белов.

Он подчеркнул, что горожанам паниковать не стоит: все позиции, представленные на прилавках магазина, пополняются своевременно и регулярно, созданы дополнительные объемы на товары первой необходимости.