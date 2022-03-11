Продажу крупы, сахара и масла ограничили в супермаркетах Сургута

В Югре ограничили продажу социально-значимых товаров. В частности, в Сургуте нельзя купить более пяти пачек гречки и пяти килограммов сахарного песка, сообщает СТВ.

Соответствующие объявления появились на прилавках некоторых городских супермаркетов, отмечает СМИ. По словам продавцов, такое решение было принято из-за того, что горожане и жители соседних с Сургутом поселений начали массово закупаться впрок. Из-за этого в ряде магазинов пропали продукты повседневного спроса.

Ранее заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков опроверг появившиеся в сети сообщения о продовольственном кризисе в регионе. «С точки зрения товаров первой необходимости регион обеспечен. Размер товарных запасов, по нашим данным, составляет от 30 до 40 дней. По бытовой технике возможны какие-то перерывы в поставках, но, опять-таки, мы работаем с торговыми сетями для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения таких сбоев», — сказал Охлопков.