В Сургутском районе мужчина своровал украшения и сдал их в ломбард

Слесарь из Белого Яра (Сургутский район) украл у женщины ювелирные украшения почти на миллион. Свою добычу мужчина сбыл в ломбард.

«В Сургутском районе гражданин 2001 года рождения, работающий слесарем-ремонтником, находясь в одном из домов в поселке Белый Яр, похитил золотые украшения (кольца, цепочки, кулоны, браслеты, серьги) общей стоимостью более 900 тысяч рублей. Мужчина дал признательные показания», – прокомментировали в УМВД Югры.

Напомним, что подобный инцидент случился в Ханты-Мансийске – горничная украла у хозяйки квартиры все украшения, сдала в ломбард и тратила деньги на свои нужды.