Мэр Сургута рассказал, когда устранят колею на улице Университетской

Колею на улице Университетской в Сургуте устранят этим летом – об этом заявил глава города Андрей Филатов в ходе заседания оперативного штаба.

«Есть наше желание пройти такими широкими шагами в части этой проблематики. В этом году мы решим 50 процентов от всей потребности колейности. В зависимости, конечно, от волатильности цен, но я думаю, мы учли. И сделать 100 процентов всех предписаний в городе, накопившихся с 2015 года. В следующем году хотим такими же темпами пройти историю с колейностью как таковой, завершить в части вот крупного массива», — прокомментировал Андрей Филатов.

Напомним, что ранее на этом участке установили ограничение скорости из-за повышенной аварийности.