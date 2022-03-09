Сургутянка после падения получила разрывы печени: ее спасли местные врачи

Врачи травмбольницы Сургута спасли подростка, который упал с большой высоты и получил сильные разрывы печени. Из-за этих повреждений 13-летняя пациентка стремительно теряла кровь. В операционную она поступила уже с критическими жизненными показателями, в том числе, практически без артериального давления. Оперативно и грамотно сработали анестезиологи-реаниматологи и трансфузиологии, обеспечив возможность проведения хирургического вмешательства.

«Быстрых и решительных действий эта экстренная ситуация потребовала и от хирургов: Рината Рахметова и Ильи Любарского. Чтобы как можно быстрее остановить кровотечение, они выполнили маневр Прингла. Его суть — в отключении печени от кровотока. Для врача это непростой и ответственный выбор. Без поступления крови любой орган вскоре начинает отмирать, поэтому время на все манипуляции строго лимитировано. У хирургов всего 10 – 15 минут, а в данном случае, напомним, речь шла о размозжении нескольких участков печени. Тем не менее, Ринат Рахметов и Илья Любарский успешно выполнили ушивание и остановили кровотечение из места разрыва, после чего кровоснабжение печени возобновили», – рассказали в депздраве Югры.

Сегодня жизнь несовершеннолетней пациентки не вызывает опасений, она постепенно восстанавливается.