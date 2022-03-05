В Сургуте осудили мужчину за убийство, совершенное три года назад

Кроме того, зная, что с 2014 года въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен, он изменил свою фамилию и имя, после чего трижды – в феврале 2017, в марте и в августе 2018 года незаконно пересек Государственную границу, въехав на территорию Российской Федерации.

В Сургуте осудили мужчину, который жестоко убил местную жительницу еще в 2019 году. По версии следствия, злоумышленник пришел к женщине в квартиру и, чтобы завладеть ее имуществом, несколько раз ударил ее по голове, угрожая расправой.

После этого осужденный повалил горожанку на пол и начал душить ее проводом, из-за чего она скончалась на месте. Из квартиры мужчина вынес ювелирные изделия стоимостью более 140 тысяч рублей. Чтобы избавиться от улик, преступник поджег квартиру. Сумма ущерба от пожара составила более 100 тысяч рублей.

«Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании вердикта присяжных заседателей осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с осужденного в счет возмещения ущерба и морального вреда потерпевшей стороне взыскан 1 миллион 750 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», – прокомментировали в СУ СКР по Югре.