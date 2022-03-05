Новые видеокамеры установят на 15 остановках Сургута до конца года

В Сургуте 15 остановок оборудуют современными видеокамерами. Новое оборудование с более высоким разрешением позволить оперативно реагировать на случаи вандализма, рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации города Андрей Байков.

«У нас основная задача – сберечь наши павильоны от вандалов. Сейчас готовится техзадание, четко определяем все параметры контракта, чтобы подрядчик точно знал какое оборудование закупить, где и как установить камеры, какое программное обеспечение должно быть. После выставим на конкурс, торговую площадку, и тогда через некоторое время будет реализация. Думаю, к концу года все уже будет сделано», – отметил специалист. Он добавил, что стоимость проекта будет известна после подготовки технического задания.

Видеокамеры появятся не только на теплых остановках, но и на простых. Так, новым оборудованием пополнятся павильоны по улице Ленина в районе «Авроры» с двух сторон, на проспекте Мира возле банка «Уралсиб», на улице Дзержинского, 2, на Пролетарском проспекте – «Парк за Саймой» и «24 микрорайон», на Университетской – ЖК «Никольский», на Крылова – гостиница «Медвежий угол», а также по улице Билецкого со стороны ЖК «Четыре сезона».