Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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6 марта

Выставка «Среда обитания»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В это воскресенье, 6 марта в «Порту» состоится открытие прекрасной выставки нижегородских художников Саши Володиной и Кита Кимова «Среда обитания». На мероприятии состоится музыкальное выступление группы «Грязный изменник!», также каждый посетитель получит небольшой презент и возможность выиграть картину с выставки.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Вам письмо»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Для тех, у кого в душе из-за весны распустились цветы. Работники художественного музея приглашают сделать милую и необычную открытку для любимых женщин в преддверии праздника.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

Музейное занятие «С праздником, родная!»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Увлекательные игры, викторины и интерактивные занятия с музейными предметами проведут для детей и взрослых.

В завершении занятия сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению авторской открытки в технике квиллинг. Такой подарок станет хорошим дополнением к нежным словам, сказанным в Международный день 8 марта!

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

Спектакль-ритуал «ЭТНО-CODE»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Спектакль-ритуал. Переосмысление корней. Знакомство с ними. Современный театр в жанре хэппенинг, перфоманс. История двух молодоженов, которые пошли на масленичные гуляния и потеряли друг друга в толпе. Все это перемежается фольклорными, танцевальными и хороводными вставками.

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 500 рублей. 16+

Завершение масленичной недели в «Старом Сургуте»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 11:00.

Программа мероприятия:

11.00-18.00 – торговая ярмарка

12.00 и 14.00 – мастер-класс декор «Масленица»12+/ Дом ремесел

12.00-15.00 – катание на собачьих упряжках

12.00-17.00 – катание на оленьих упряжках с ханты

13.00-14.00 – национальный чум

– игровая программа от парка «HAPPYLON»

14.00-15.00 – квест «Поиск пропавших блинов»

-работает кузница и аквагрим

-тематические фотозоны

-молодецкие забавы

7 марта

Мастер-класс «Подарок для мамы»

Место: Зал «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 12:00.

Шикарная брошь из запекаемой полимерной пластики, созданная своими руками - что может быть лучше!? Все мамы любят украшения. Поэтому такой сюрприз надолго запомнится и станет любимым аксессуаром для одежды.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 450 рублей. 6+

Мастер-класс «Цветы для мамы»

Место: Зал «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 14:00.

Подарите самому близкому человеку потрясающий букет, который никогда не завянет и станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, а удивительная техника "Шерстяная акварель" придаст цветам объем и реалистичность. Ваша мама будет в восторге! Шерстяная акварель - это особый вид рисования шерстью, при котором получается картина, имеющая «теплую», объемную структуру с эффектом акварельных красок.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 450 рублей. 12+

8 марта

Спектакль «Однажды в Verone»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 15:00/19:00.

Первая любовь… Не искра, а молния! Любовь запретная, но непреодолимая. Роковая связь, способная убить или спасти двух влюбленных.

Новый музыкальный спектакль нашего театра «Однажды в Verone» рассказывает именно о такой любви. О страсти, подобной той, что охватила шекспировских Ромео и Джульетту.

Сильные чувства, как и вражда двух семей, возможны и в наши дни. В любой точке земного шара. И неважно, где встретятся два любящих сердца: в родовом поместье или в небольшом скромном баре «Verone». Что окажется сильнее: ненависть и корысть или связь двух любящих душ?

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. 12+

Онлайн-трансляция спектакля «Дюймовочка»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

В основе спектакля лежит знаменитая сказка Г.Х. Андерсена о вечных истинах – доброте и любви, о том, как красота Дюймовочки не раз подвергала её опасности, но доброе сердце помогло пройти все испытания, обрести спасение и стать великолепной королевой эльфов. Яркие декорации, богатство красок и мелодий позволят зрителям всего за одно представление увидеть, как на смену холодной зиме приходит весна с капелями и соловьиными песнями, лето с цветущими клумбами и разноцветными бабочками сменяет золотая осень, зовущая ласточек в тёплые страны.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+