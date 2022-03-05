Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!
6 марта
Выставка «Среда обитания»
Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.
В это воскресенье, 6 марта в «Порту» состоится открытие прекрасной выставки нижегородских художников Саши Володиной и Кита Кимова «Среда обитания». На мероприятии состоится музыкальное выступление группы «Грязный изменник!», также каждый посетитель получит небольшой презент и возможность выиграть картину с выставки.
Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 0+
Мастер-класс «Вам письмо»
Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.
Для тех, у кого в душе из-за весны распустились цветы. Работники художественного музея приглашают сделать милую и необычную открытку для любимых женщин в преддверии праздника.
Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+
Музейное занятие «С праздником, родная!»
Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.
Увлекательные игры, викторины и интерактивные занятия с музейными предметами проведут для детей и взрослых.
В завершении занятия сотрудники музея проведут мастер-класс по изготовлению авторской открытки в технике квиллинг. Такой подарок станет хорошим дополнением к нежным словам, сказанным в Международный день 8 марта!
Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+
Спектакль-ритуал «ЭТНО-CODE»
Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.
Спектакль-ритуал. Переосмысление корней. Знакомство с ними. Современный театр в жанре хэппенинг, перфоманс. История двух молодоженов, которые пошли на масленичные гуляния и потеряли друг друга в толпе. Все это перемежается фольклорными, танцевальными и хороводными вставками.
Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 500 рублей. 16+
Завершение масленичной недели в «Старом Сургуте»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 11:00.
Программа мероприятия:
11.00-18.00 – торговая ярмарка
12.00 и 14.00 – мастер-класс декор «Масленица»12+/ Дом ремесел
12.00-15.00 – катание на собачьих упряжках
12.00-17.00 – катание на оленьих упряжках с ханты
13.00-14.00 – национальный чум
– игровая программа от парка «HAPPYLON»
14.00-15.00 – квест «Поиск пропавших блинов»
-работает кузница и аквагрим
-тематические фотозоны
-молодецкие забавы
7 марта
Мастер-класс «Подарок для мамы»
Место: Зал «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 12:00.
Шикарная брошь из запекаемой полимерной пластики, созданная своими руками - что может быть лучше!? Все мамы любят украшения. Поэтому такой сюрприз надолго запомнится и станет любимым аксессуаром для одежды.
Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 450 рублей. 6+
Мастер-класс «Цветы для мамы»
Место: Зал «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 14:00.
Подарите самому близкому человеку потрясающий букет, который никогда не завянет и станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, а удивительная техника "Шерстяная акварель" придаст цветам объем и реалистичность. Ваша мама будет в восторге! Шерстяная акварель - это особый вид рисования шерстью, при котором получается картина, имеющая «теплую», объемную структуру с эффектом акварельных красок.
Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 450 рублей. 12+
8 марта
Спектакль «Однажды в Verone»
Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 15:00/19:00.
Первая любовь… Не искра, а молния! Любовь запретная, но непреодолимая. Роковая связь, способная убить или спасти двух влюбленных.
Новый музыкальный спектакль нашего театра «Однажды в Verone» рассказывает именно о такой любви. О страсти, подобной той, что охватила шекспировских Ромео и Джульетту.
Сильные чувства, как и вражда двух семей, возможны и в наши дни. В любой точке земного шара. И неважно, где встретятся два любящих сердца: в родовом поместье или в небольшом скромном баре «Verone». Что окажется сильнее: ненависть и корысть или связь двух любящих душ?
Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. 12+
Онлайн-трансляция спектакля «Дюймовочка»
Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.
В основе спектакля лежит знаменитая сказка Г.Х. Андерсена о вечных истинах – доброте и любви, о том, как красота Дюймовочки не раз подвергала её опасности, но доброе сердце помогло пройти все испытания, обрести спасение и стать великолепной королевой эльфов. Яркие декорации, богатство красок и мелодий позволят зрителям всего за одно представление увидеть, как на смену холодной зиме приходит весна с капелями и соловьиными песнями, лето с цветущими клумбами и разноцветными бабочками сменяет золотая осень, зовущая ласточек в тёплые страны.
Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 0+