Андрей Филатов рассказал, что ценообразование в магазинах Сургута контролируется на всех уровнях

Жители Сургута беспокоятся о резком росте цен в магазинах из-за обрушившегося рубля. Однако, глава города Андрей Филатов успокоил горожан – ситуация контролируются на всех уровнях власти, а также готовится пакет законов. Об этом он рассказал на недавней пресс-конференции с корреспондентами.

«Абсолютно все под контролем, все спокойно. Мы работаем в рамках утвержденного бюджета. За ценообразованием идет контроль, и муниципальный, и региональный, и федеральный. Помимо того, что со всеми сетями проведены переговоры, выдержанно, аккуратно, готовится ряд законодательных инициатив», – успокоил Андрей Филатов.

О том, чего жителям округа ожидать от санкций – в обзоре siapress.ru.