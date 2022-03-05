В Югре проработают меры по стабилизации экономики региона

Власти ХМАО проработают меры по устойчивости экономики региона. Так, они займутся тремя направлениями – инвестиционной деятельностью, предпринимательством и мониторингом цен на социально значимые товары. Об этом рассказал директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель в своем профиле в «Инстаграм».

«Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные Президентом: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», – добавил замгубернатора.

Напоминаем, власти Сургута также проконтролируют ценообразование в магазинах.