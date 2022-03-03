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В Нижнесортымском откроется новая школа в сентябре

В Сургутском районе появится новая школа на 1100 мест

В Нижнесортымском откроется новая школа в сентябре
Фото: Алексей Андронов/Вестник Сургутского района

В Нижнесортымском Сургутского района планируют достроить новую школу на 1100 мест в сентябре этого года. Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой появится в шесть микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района.

«Старая школа рассчитана на 960 мест, сейчас в ней обучаются две тысячи детей. Мы переведём их из старого здания в новое, это позволит разгрузить образовательный процесс в школе и перейти на обучение в одну смену. Кроме того, даже в сильные морозы ребятам не придется добираться на учебы через весь поселок», – подчеркнул глава Нижнесортымского Пётр Рымарев.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Образование Сургутского района». В учреждении разместили четыре спортивных зала, один из которых для лечебной физкультуры, зал хореографии и 25-метровый бассейн на пять дорожек.

«Готовность школы больше 80 процентов. На 95 процентов объект укомплектован отделочными материалами и необходимым оборудованием», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Строительство школы проходило в рамках концессионного соглашения. На возведение объекта выделили 1,67 млрд рублей. Инвестиционные средства ООО «Школа НС» компенсируют из бюджета автономного округа и муниципального образования (20%).


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03 марта в 13:21, просмотров: 1160, комментариев: 0

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