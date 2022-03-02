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Сноубордистка из Сургута завоевала второе золото на чемпионате России

Сургутская параспортсменка завоевала еще одно первое место на чемпионате России

Сноубордистка из Сургута завоевала второе золото на чемпионате России
Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Спортсменка Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Рябинина выиграла еще одну золотую медаль на чемпионате России по сноуборду среди людей с нарушением слуха. В этот раз она стала лучшей в параллельном слаломе. Таким образом, она привезет в Сургут две награды.

«Задачи, поставленные перед чемпионатом, Настя выполнила на 100 %, – рассказывает тренер Александр Колотович. – Место в составе сборной команды России она сохранила. Главные старты сезона для нас позади, впереди непродолжительный отдых и подготовка к новому сезону и Сурдлимпийским играм».


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Сегодня в 16:23, просмотров: 107, комментариев: 0

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