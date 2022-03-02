Школы Сургута продолжают проверять после сообщений о минировании

В Сургуте из-за угрозы минирования эвакуировали 31 образовательное учреждение. В ряде школ уже проведена проверка, никаких подозрительных предметов не обнаружена. По остальным объектам работы продолжаются. Занятия возобновятся только после того, как силовики дадут разрешение.

Как сообщили в администрации города, данные меры были приняты в связи с тем, что в несколько школ поступило сообщение о минировании. Учащихся первой смены отправили по домам. Подобная информация также была прислана в образовательные учреждения Нижневартовска, Нефтеюганска, ряда поселений Сургутского района.

Отмечается, что в некоторых родительских чатах прошла информация об обнаружении взрывных устройств в зданиях школ. В мэрии заверили, что это фейк.