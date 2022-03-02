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В СОКБ сработала сигнализация из-за пациента, который решил покурить

В Сургутской окружной клинической больнице сработала пожарная сигнализация

В СОКБ сработала сигнализация из-за пациента, который решил покурить
Фото: pixabay.com

Сегодня ночью, 2 марта, в инфекционном госпитале Сургутской окружной клинической больницы произошло задымление – сработали пожарные системы. Инцидент обнаружила медсестра. Как выяснилось, всему виной был пациент, закуривший сигарету. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский у себя в телеграм-канале.

«Врачи, медсестры, санитарки, водители, курьеры, уборщики служебных помещений СОКБ вместе с пожарными оперативно эвакуировали 35 пациентов, 14 из них лежачих. Жертв нет, все живы! Виновник пожара в состоянии средней степени тяжести!» – написал глава депздрава.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 99, комментариев: 0

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