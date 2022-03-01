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Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России

Параспортсменка из Сургута заняла первое место на чемпионате России для сноубордистов

Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России
Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Спортсменка Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Рябинина заняла первое место в Чемпионате России по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Завтра сургутянка выступит во второй дисциплине – параллельный слалом.

«Задача на сегодняшний старт была одна: сконцентрироваться на трассе и максимально абстрагироваться от соперниц. Несмотря на высокую конкуренцию и высокие титулы финальной конкурентки Настя смогла выполнить задачу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России», – прокомментировали в пресс-службе Центра адаптивного спорта Югры.

Соревнования проходят в Миассе с 26 февраля по 4 марта. За медали борются сильнейшие сноубордисты страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Московской областей, а также Югры.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 92, комментариев: 0

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