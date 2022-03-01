Параспортсменка из Сургута заняла первое место на чемпионате России для сноубордистов

Спортсменка Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Рябинина заняла первое место в Чемпионате России по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом. Завтра сургутянка выступит во второй дисциплине – параллельный слалом.

«Задача на сегодняшний старт была одна: сконцентрироваться на трассе и максимально абстрагироваться от соперниц. Несмотря на высокую конкуренцию и высокие титулы финальной конкурентки Настя смогла выполнить задачу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России», – прокомментировали в пресс-службе Центра адаптивного спорта Югры.

Соревнования проходят в Миассе с 26 февраля по 4 марта. За медали борются сильнейшие сноубордисты страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Московской областей, а также Югры.