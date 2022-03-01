16+
Логотип Сиапресс
USD  93,5589   EUR  104,4772  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

В тройном ДТП в Сургуте пострадала молодая девушка

Автоледи из Сургута спровоцировала тройное ДТП

В тройном ДТП в Сургуте пострадала молодая девушка
Фото: ГАИ Югры

Накануне на улице Республики в Сургуте произошло тройное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. По предварительным данным, 44-летняя женщина, управляя «Вольво», нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и спровоцировала аварию.

«В 21:17 на улице Республики в городе Сургут, 44-летняя женщина, управляя транспортным средством «Вольво», по предварительным данным, при развороте налево вне перекрёстка, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем «БМВ», под управлением 19-летнего юноши, который отбросило на автомобиль «Киа», под управлением 32-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 28 февраля в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:05, просмотров: 160, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске построят приют для бездомных собак 1380
  2. Сургут готов принять 230 жителей Донбасса 1178
  3. Шахматист Карякин поддержал военную операцию Путина на Украине 1088
  4. ​Военная операция в Украине – официальная позиция и ответы на вопросы 1016
  5. Житель Лангепаса, вложившийся в «инвестиции», потерял 2,7 млн рублей 981
  6. Началась Масленичная неделя: Вадим Шувалов поздравил избирателей с любимым праздником 910
  7. ​Гуманитарная помощь, собранная югорчанами для жителей Донбасса, достигает адресатов 810
  8. ​Югорчанам предлагают помощь в подготовке заявок на президентские гранты 735
  9. ​В Тюменской области отложили введение QR-кодов для посещения ТЦ и ресторанов 622
  10. Квартал «Булгаков»: квартиры для тех, кто хочет получить от пространства максимум 574
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12601
  2. ​Страшно! Поддерживаем! 6178
  3. ​Не молчите 4804
  4. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 4425
  5. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3707
  6. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 3541
  7. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3342
  8. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 3291
  9. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3247
  10. ​Не так уж и единогласно получилось 2961
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12601
  2. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 11210
  3. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 11024
  4. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9152
  5. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8452
  6. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8078
  7. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7095
  8. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 7022
  9. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7002
  10. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 7000

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика