Автоледи из Сургута спровоцировала тройное ДТП

Накануне на улице Республики в Сургуте произошло тройное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. По предварительным данным, 44-летняя женщина, управляя «Вольво», нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и спровоцировала аварию.

«В 21:17 на улице Республики в городе Сургут, 44-летняя женщина, управляя транспортным средством «Вольво», по предварительным данным, при развороте налево вне перекрёстка, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем «БМВ», под управлением 19-летнего юноши, который отбросило на автомобиль «Киа», под управлением 32-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 28 февраля в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.