Сургут и Нижневартовск заявили о готовности принять эвакуированных из ЛНР и ДНР

Сургут готов принять 230 жителей ЛНР и ДНР. 130 из них разместят на базе отдыха «Олимпия», а остальные 100 – это дети-сироты, которых поселят в «Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям» и многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачев в ходе онлайн-брифинга, отметив, что точной даты прибытия эвакуированных людей пока нет.

Ранее мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил о готовности муниципалитета принять до 85 жителей Донбасса. Губернатор округа Наталья Комарова, в свою очередь, сообщала о возможности принять 300 граждан ЛНР и ДНР.